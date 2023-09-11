Japonya, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Japonya, Türkiye ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Japonya, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
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11 Eylül 2023 18:53
Japonya, Salı günü Belçika'da Türkiye ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Genk şehrinde karşılaşmanın oynanacağı Cegeka Arena'da teknik direktör Hajime Moriyasu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman, teknik direktör Moriyasu'nun oyuncularıyla yaptığı konuşmanın ardından gerçekleştirilen ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

İdmanda sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan forvet oyuncusu Ayase Ueda yer almadı.

 

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