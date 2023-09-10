Japonya-Türkiye maçının hakemi Allard Lindhout

Japonya-Türkiye maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Japonya-Türkiye maçının hakemi Allard Lindhout
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10 Eylül 2023 17:02
Son güncelleme 10 Eylül 2023 17:05
A Milli Futbol Takımı'nın 12 Eylül Salı günü Japonya ile oynayacağı özel maçın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.

Maçta Erwin Blank VAR, Ingmar Oostrom ise AVAR olarak görev yapacak.

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