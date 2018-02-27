Japonya Overwatch'tan inanılmaz hata: Yeni kahraman sızdırıldı

Brigitte'in dünyaya geleceği Operation WHITE DOME'dan birkaç ay önce müjdelenmiş. Babası Torbjörn Lindholm'un bu operasyonda kolunu kaybettiğini biliyoruz. Hatta Reinhardt olmasa canını da kaybedeceği raporda yer alıyor. Torbjörn hastanede iyileşirken de Reinhardt başından ayrılmamış. Reinhardt sadece kızının adını koymakla kalmaması gerektiğini düşnüüyormuş. Torbjörn'de daha önceden de düşündüğü üzere Reinhardt'tan kızının manevi babası olmasını istemiş. Reinhardt da kabul etmiş. Böylelikle Operation WHITE DOME'dan sonra Brigitte hem adını almış hem de manevi babasını kazanmış.

Overwatch'ın twitter hesabında 23 Şubatta duyurduğu Operation ZX24AL "WHITE DOME" aksiyon sonrası raporunda İstanbul'a gönderilen ekipte yer alanlardan birisiydi Kıdemli Er Emre Sarıoğlu. Birçoğumuz Emre'nin Hero 27 olacağını düşündük. Fakat dün ve bugün gelişen bazı olaylardan sonra bu bir hayli zor görünüyor.Öncelikle Overwatch resmi twitter hesabından bu görseli paylaştı. Bu görseldeki dil İsveççe. Akıllara Torbjörn'ü getiriyor. Görselin altındaysa bir kedinin fareyle oynadığı görülüyor ki bu kedinin de çizgi romanlarda gördüğümüz Torbjörn'ün kedisi olduğu söyleniyor. Yani karakterimizin Torbjörn'le ve Operation WHITE DOME ile alakası olması gerekiyor.Sabah saatlerinde ise Japonya Overwatch resmi hesabından bu fotoğraf paylaşıldı.Fotoğrafta da gördüğünüz gibi "Brigitte Tease" yazıyor. Yani büyük ihtimalle çıkacak yeni kahramanımız, her ne kadar Emre Sarıoğlu demek istesem de, Torbjörn Lindholm'un en büyük kızı ve Reinhardt Wilhelm'in manevi kızı Brigitte Lindholm. Kendisinin babasıyla daha önce Ironclad Guild isimli Omnic Crisis sırasında araştırma ve geliştirme amacıyla çalışan bir yapılanmada yer aldığı biliniyor. Ayrıca Reinhardt'ın yol arkadaşı gibi. Keşke Overwatch'la doğrudan alakası bulunmayan bir karakter ekleneceğine doğrudan Overwatch Kahramanı olan Emre Sarıoğlu eklenseydi demeden de geçmeyeceğim