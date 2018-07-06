Japonya önce ağladı sonra bunu yaptı

2018 Dünya Kupası'nda son dakika golu ile Belçika'ya elenen Japonya, bu yenilgi ile turnuvaya veda etti. Japonya Milli Takımı'nın bazı oyuncuları maç sonrası ağlarken görüntülendi. Buna rağmen, Japonya Milli Takımı maç sonrası yaptığı hareketler herkesin takdirini toplamayı başardı.FIFA Genel Koordinatörü Priscilla Janssens'in twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Japonya Milli Takımı ve teknik ekibi, ev sahibi Rusya'ya teşekkürlerini sunmak için büyük bir jest yaptı.Japonya'nın maç sonrası bıraktığı soyunma odasının fotoğrafını paylaşan Janssems, "Bu 94. dakikada mağlup olup kupadan elenen Japonya'nın soyunma odası. Onlar ayrılmadan bütün hayranlarına teşekkür etti, yedek kulübesi ve soyunma odasındaki her şeyi temizleyip bıraktı, ve hatta Ruslara bir teşekkür notu bile bıraktı. Her takıma örnek olacak bir davranış bu. Onlarla çalışmak bir ayrıcalık." şeklinde Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.