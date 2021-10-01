Japonya'nın en kariyerli başpehlivanı Hakuho sumoyu bıraktı

Hakuho, 14 yılda 84 turnuva boyunca "Yokozuna" unvanını korudu.

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Japonya'nın en kariyerli başpehlivanı Hakuho sumoyu bıraktı
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01 Ekim 2021 13:46
Japonya'da Büyük Sumo Şampiyonu "Yokozuna" unvanının en uzun süre sahibi olan Hakuho Şoo kariyerine resmen son verdi.

Japonya Sumo Federasyonu, 45 Büyük Sumo Şampiyonluğu ile ülkenin en kariyerli başpehlivanı olarak bilinen Hakuho'nun talebini onayladı.

Hakuho'nun kararında, sağ diz sakatlığı sebebiyle son yıllarda müsabakalara çıkamaması ve martta sağ diz ameliyatı olmasının etkili olduğunu aktardı.

Ülkede 14 yılda 84 turnuva boyunca "Yokozuna" unvanını koruyan Hakuho'nun, 1187 kariyer galibiyeti ve 1093 profesyonel maç zaferiyle birlikte 45 Büyük Sumo Şampiyonluğu bulunuyor.

Boyu 1,92 metre ve kilosu ise 155 olan Hakuho, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatmıştı.

Moğol asıllı 36 yaşındaki Hakuho, sumo sporcularının yaşadığı, beslendiği ve antrenman yaptığı, ülkede "sumo-beya" diye bilinen tesislerde bir süre hocalık yapacak.


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