Japonya, Myanmarlı futbolcu Aung'a mülteci statüsü verecek

Japonya, iltica başvurusu yapan Myanmarlı futbolcu Pyae Lyan Aung'a mülteci statüsü verecek.

Japonya, Myanmarlı futbolcu Aung'a mülteci statüsü verecek
Japonya, iltica başvurusu yapan Myanmarlı futbolcu Pyae Lyan Aung'a mülteci statüsü verilmesini kararlaştırdı.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, Myanmar Ulusal Futbol Takımı kalecisi Aung'un haziranda yaptığı iltica başvurusu karara bağlandı.

Japonya Göç Hizmetleri Ajansı, Myanmarlı futbolcuya mülteci statüsü verme kararı aldı.

Mayısta Tokyo'da oynadığı dünya kupası eleme maçı öncesinde "3 parmak" işaret yapan Aung, takımıyla ülkesine geri dönmemişti.

Haziranda Japonya'ya iltica başvurusu yapan Aung, ajans tarafından iltica öncesi mülakat periyoduna alınmıştı.

NHK'ya göre ajans, Myanmar'daki askeri rejimin kendisine karşı çıkan sivillere yönelik muamelesini göz önüne aldı.

Kararda, ülkesine dönmesi halinde Aung'un "zulümle karşılaşabileceği" kanısına varıldığı açıklandı.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 965 kişi hayatını kaybetti.

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