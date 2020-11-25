Japonya Ligi'nde Kawasaki Frontale şampiyonluğunu ilan etti

Japonya J1 Futbol Ligi'nde lider Kawasaki Frontale, en yakın takipçisi Gamba Osaka'yı ağırladığı maçta rakibini 5-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.



Kanagawa eyaletindeki Todoroki Stadyumu'nda oynanan maçta Kawasaki Frontale, Brezilyalı forvet Leandro Damiao'nun 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.



Japonya Milli Takımı'nda da görev yapan 34 yaşındaki Ienaga Akihiro, 45, 49 ve 73. dakikada attığı gollerle yıldızlaşırken, Saito Manabu'nun 90. dakikada kaydetti golle Kawasaki Frontale mücadeleyi 5-0 kazandı.



Bu sonuçla Kawasaki Frontale 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 75'e yükselterek, sezonun bitimine 4 maç kala J1'de şampiyonluğunu ilan etti.



Şampiyonun doğrudan AFC Şampiyonalar Ligi gruplarına dahil olduğu J1 Ligi'nde, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar ön eleme oynuyor.



Ligin sıralamasında ikinci Gamba Osaka'nın 58, üçüncü Nagoya'nın 55, dördüncü Cerezo Osaka ve Kashima Antlers'in 52'şer puanı bulunuyor.



