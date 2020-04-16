Japonya genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını açıkladı.
Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800'e, ölü sayısı 195'e yükseldi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800'e, ölü sayısı 195'e yükseldi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın