Japonya'dan Pekin 2022 kararı!

Japonya, Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarına devlet yetkililerinin gönderilmesi kararında, potansiyel etkilerin göz önünde bulundurulacağını ve "ulusal menfaatler"in esas alınacağını bildirdi.



ABD'nin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamasının ardından Japonya'dan da bir açıklama geldi.



Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Pekin Kış Olimpiyatlarına devlet yetkililerinin gönderilmesi kararında "ulusal menfaatlere" göre karar vereceklerini söyledi.



Kişida, ülkesinin diplomasisine yönelik potansiyel etkilerinin göz önünde bulundurulacağına dikkati çekerek, "Ulusal çıkarlarımız açısından kendi kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, "Çeşitli faktörlerin kapsamlı olarak dikkate alınacağı ve oyunlara yönelik söz konusu kararı" hükümetin vereceğini belirterek, "Japonya özgürlük, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin Çin'de garanti altına alınmasına önem veriyor" diye konuştu.



Kyodo ajansı ABD ile ikili güvenlik ittifakı sürdüren Japonya'nın, gelecek yıl ikili diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutlayacağı en büyük ticari ortağı Çin'e yönelik söz konusu kararın verilmesinde tereddüt yaşayabileceğini aktardı.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamasına ilişkin, "Çin, bu tavrı esefle karşılamakta ve protesto etmektedir, bu konuda, kararlı karşı tedbirleri alacaktır." demişti.









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