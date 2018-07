Japonlar tribünleri neden temizliyor?

Dünya Kupası'nda yenseler de yenilseler de her maç sonu tribünleri temizleyen Japon taraftarlar, Rusya'da taraflı tarafsız herkesin saygısını kazandı. 2-0 önde oldukları son 16 turu maçında son dakika golüyle Belçika'ya 3-2 yenilse de maç sonu bütün Japon taraftarlar yine tribünleri temizliyordu. Peki Japon taraftarlar neden her maçın ardından tribünleri temizliyor?



''JAPONYA'DA BİZE BÖYLE SÖYLENİR''



Japonya'nın defans oyuncusu Maya Yoshida, konu hakkında yaptığı açıklamada ''Japonya'da gittiğin yeri nasıl bulduysan ayrılırken de öyle bırakmanız gerektiği söylenir. Dünyadaki tüm taraftarların ve medyanın taraftarımız için yaptığı övgüler bize gurur veriyor.'' sözlerini kullandı.



''OKULDAN GELEN BİR KÜLTÜR''



Osaka Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Scott North ise Japonların temizlik kültürünün çocukluktan geldiğini belirtiyor. Norf, ''Öğrenciler, her gün okulları temizliyor. Temizlik, öğrenmenin bir parçasıdır. Okuldan gelen bir temizlik kültürü var.'' şeklinde konuşuyor.



HERKESE ÇÖP POŞETİ



İnanması zor ancak geçmiş yıllarda Japonya'da çöpler büyük bir sorundu. 1990'lı yılların ortalarında Japon hükümetinin sert yaptırımları ile Japonya'daki bu sorun tamamen ortadan kalktı. Japonya'daki her apartmanda çöp poşetleri ile bir not vardır. Notta yazılan ise; ''Komşularınızla yaşayacağınız çöp sorunları kolaylıkla çözülür. Rahat ve huzurlu bir yaşam için lütfen çöp toplama kurallarına uyun.'' Herkesin çöp poşeti kullanma zorunluluğu ile yıllar geçtikçe çöp toplama kültürü Japonya'da gittikçe yaygınlaştı.



EĞER SOKAĞA ÇÖP ATARSANIZ...



İlginç ama Japonya'da sokaklarda çöp kutusu bulunmamakta. Ancak sokaklarda yere çöp atmanın cezası el yakıyor. Eğer Japonya'da yere çöp atarsanız 67 bin Euro ceza ödemeniz gerekiyor...