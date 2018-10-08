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Japonlar güne Nagatomo ile başlıyor

Galatasaray'ın sevilen ismi Yuto Nagatomo, ülkesi Japonya'da teleziyon programlarında spor eğitimi veriyor.

Kaynak: Milliyet
Japonlar güne Nagatomo ile başlıyor
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08 Ekim 2018 09:36
Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, futbolun dışındaki hayatında da hareketli bir isim... Aynı zamanda bir Yoga hocası olan Japon futbolcunun, bu konuda yazdığı kitaplar da bulunuyor.

Nagatomo'nun İstanbul'daki evinde çekilen görüntüler, ülkesinde televizyon programlarında gösterilmeye başlandı.

Tokyo TV'de hafta içi bazı sabahlar, 'Yuto Nagatomo ile sabah egzersizi' isimli programda oyuncunun yaptığı hareketler ekrana getiriliyor.

Galatasaraylı futbolcu Yoga hareketleri ve çeşitli egzersizlerle Tokyoluların karşısına çıkıyor, kendisi İstanbul'dayken vatandaşlarına sabah saatlerinde yoga ve egzersiz hareketleri yaptırarak, fizik kondisyon yönetimini gösteriyor.





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