Japonlar güne Nagatomo ile başlıyor

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, futbolun dışındaki hayatında da hareketli bir isim... Aynı zamanda bir Yoga hocası olan Japon futbolcunun, bu konuda yazdığı kitaplar da bulunuyor.Nagatomo'nun İstanbul'daki evinde çekilen görüntüler, ülkesinde televizyon programlarında gösterilmeye başlandı.Tokyo TV'de hafta içi bazı sabahlar, 'Yuto Nagatomo ile sabah egzersizi' isimli programda oyuncunun yaptığı hareketler ekrana getiriliyor.Galatasaraylı futbolcu Yoga hareketleri ve çeşitli egzersizlerle Tokyoluların karşısına çıkıyor, kendisi İstanbul'dayken vatandaşlarına sabah saatlerinde yoga ve egzersiz hareketleri yaptırarak, fizik kondisyon yönetimini gösteriyor.