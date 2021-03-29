Japonlar, Feghouli'nin fiyatını istedi!

Çin hükümetinin sınırlama kararı sonrasında, Asya futbolunun rotası yavaş yavaş Japonya'ya kaymaya başladı. Galatasaray'a da güzel bir haber geldi. Bir menajer, sarı-kırmızılılarla temas kurdu ve Feghouli için fiyat istedi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Japonlar, Feghouli'nin fiyatını istedi!
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29 Mart 2021 10:00
Sofiane Feghouli
Sofiane Feghouli
Galatasaray
Çin hükümetinin sınırlama kararı sonrasında, Asya futbolunun rotası yavaş yavaş Japonya'ya kaymaya başladı. Galatasaray'a da güzel bir haber geldi.

İlhan Mansız ve Alpay Özalan'ı, Japon Ligine götüren menajer, sarı-kırmızılılarla temas kurdu ve Feghouli için fiyat istedi.

Cezayirli oyuncuyu, Japonya'ya götürebileceğini, Galatasaray'a da bonservis bedeli kazandırabileceğini iletti. 



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