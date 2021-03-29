Çin hükümetinin sınırlama kararı sonrasında, Asya futbolunun rotası yavaş yavaş Japonya'ya kaymaya başladı. Galatasaray'a da güzel bir haber geldi.



İlhan Mansız ve Alpay Özalan'ı, Japon Ligine götüren menajer, sarı-kırmızılılarla temas kurdu ve Feghouli için fiyat istedi.



Cezayirli oyuncuyu, Japonya'ya götürebileceğini, Galatasaray'a da bonservis bedeli kazandırabileceğini iletti.



