Japon takımlarından Antalya'ya ilgi

Japonya Süper Lig takımlarından Shonan Bellmare, devre arası kamp çalışmaları için Belek turizm merkezini tercih etti. Shonan Bellmare, Antalya kampının son gününde İsveç Süper Lig ekiplerinden Hammarby IF ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı İsveç temsilcisi 3-1 kazandı.Futbol turizmine katkı sağlamak amacıyla Uzakdoğu'dan Türkiye'ye futbol takımlarını getiren firmanın müdürü İlengiz Gürel, "İmkanlar çok güzel, misafirlerimiz de bunlardan çok memnun. Bugün yapacakları hazırlık maçının ardından ülkelerine geri dönecekler" dedi.Uzakdoğu takımları için Türkiye'nin bilinmedik bir pazar olmadığını aktaran Gürel, Uzakdoğu'dan gelen takımlar için en önemli hususlardan birinin burada iyi hazırlık maçları yapabilmeleri olduğuna dikkati çekti. İyi futbol sahalarının bulunması, konaklama tesislerinin lüks olmasının ve bölgedeki otellerin bu konuda çok donanımlı olmalarının diğer ülkelerle kıyaslandığında bir avantaj olduğunun altını çizen Gürel, bölgenin Avrupa takımları için nasıl uygunsa Uzakdoğu takımları için de çok uygun olduğunu belirtti.Shonan Bellmare takımının konakladığı Kaya Palazzo Otel Spor Satış Direktörü Eşref Akın, "Bu yıl ülkemizi tercih eden Uzakdoğu takımlarımız da var. Tüm dünya genelinde takımlara ev sahipliği yapıyoruz. Tesisler olarak futbol kamplarına her daim hazır olduğumuzu tüm dünyada herkes biliyor artık. Önümüzdeki yıllarda bu takımların sayılarının artmasını bekliyoruz. Şu an verdiğimiz hizmetler ve sahaların kalitelerinden çok memnunlar. Önümüzdeki yıllarda kamp için gelecek takımlar diğer takımlara referans olacaktır" diye konuştu.Shonan Bellmare Teknik Direktörü Cho Kwi-Jea da, Japonya'da 2 hafta sonra liglerinin başlayacağını ve şu anki kamp döneminin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi. Kampın ilk günlerinde hava koşullarının iyi olmadığını belirten Kwi-Jea, daha sonra güneşli havalarda antrenman yapma fırsatı bulduklarını, kamp döneminde iyi hazırlık maçları yaptıklarını ve takımı bu maçlarla sezona daha iyi hazırladıklarını anlattı.Kamp süresince bir Türk takımına karşı maç yapmayı çok istediklerini belirten Kwi-Jea, Türk futbolunun da Japon futbolu gibi hızlı ve sistematik olduğunu kaydetti. Özellikle Kagawa sayesinde Beşiktaş'ı izlediklerini anlatan Kwi-Jea, Nagatomo'nun da çok tanınmış bir oyuncu olduğunu belirtti. Kwi-Jea, "Aynı zamanda milli takım oyuncusu, çok hızlı ve teknik bir futbolcu. Japonya'da da çok popüler bir kenar oyuncusu. Şu anda Galatasaray'da oynaması onun için de çok güzel bir gelişme. İyi bir ülkede iyi bir takımda futbol oynuyor" dedi.