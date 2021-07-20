Japon sporculardan Türkiye Judo Milli Takımı'na destek: "Maraş dondurması gibi dayanıklı olun"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde Japon sporculardan Türkiye Judo Milli Takımı'na destek mesajı geldi.

Japon sporculardan Türkiye Judo Milli Takımı'na destek: 'Maraş dondurması gibi dayanıklı olun'
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde Japonya'da Yamaguçi eyaletinin ilçesi Şimonoseki'de Japon sporcular, Türkiye Judo Milli Takımı'na destek mesajları verdi.

Şimonoseki ile bağlı adalarda bulunan çeşitli judo takımlarının Japon sporcular "İnanıyoruz, ileri" , "Ümitlerin ötesine" mesajlarıyla Türk sporcuları destekledi.

Mesajlarda, "Maraş dondurması gibi dayanıklı olun. Tataminin üzerinde dinç duruşunuzu görmek istiyoruz. Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya için, şampiyonluk için mücadele edin." ifadeleri kullanıldı.

Video içeriğinde sporcular, "gayret edip başarın" anlamına gelen Japonca "ganbatte" ifadesiyle sık sık Türk milli takımına hitaben slogan attı.

Sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türk milli takımını ilçelerine de davet etti.

Videoda konuşmasına yer verilen Şimonoseki Belediye Başkanı Meda Şintaroo da Türk Judo Milli Takımı'na desteklerini iletti.

Mesajları içeren video, Şimonoseki Belediyesi Halkla İlişkiler Bölümüne ait YouTube kanalında yayımlandı.

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