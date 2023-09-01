Japhet Tanganga Almanya yolunda

Augsburg, Tottenham forması giyen Japhet Tanganga'yı kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Japhet Tanganga Almanya yolunda
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01 Eylül 2023 11:03
Augsburg bir dönem adı Beşiktaş ile de anılan Japhet Tanganga'yı kadrosuna katmak üzere.

KİRALIK GİDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Augsburg, 24 yaşındaki İngiliz stoper Japhet Tanganga'yı kiralık olarak Tottenham'dan kadrosuna katmak üzere.

Augsburg eğer Japhet Tanganga'yı kadrosunda tutmak isterse 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip olacak.

7 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 7 resmi maça çıkan Japhet Tanganga skor katkısı sağlayamadı.

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