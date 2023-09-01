Japhet Tanganga Almanya yolunda

Augsburg bir dönem adı Beşiktaş ile de anılan Japhet Tanganga'yı kadrosuna katmak üzere.



KİRALIK GİDİYOR



Fabrizio Romano'nun haberine göre Augsburg, 24 yaşındaki İngiliz stoper Japhet Tanganga'yı kiralık olarak Tottenham'dan kadrosuna katmak üzere.



Augsburg eğer Japhet Tanganga'yı kadrosunda tutmak isterse 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip olacak.



7 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 7 resmi maça çıkan Japhet Tanganga skor katkısı sağlayamadı.



