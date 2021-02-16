Januzaj: 'Mourinho ve Van Gaal, Ferguson gibi değildi'

Manchester United altyapısından yetişen ve 2015'te önce Sociedad'a, ardından 2016'da Sunderland'e kiralık verilen ve 2017 yazında 8.5 milyon euro karşılığı Sociedad'a satılan Adnan Januzaj, İngiliz ekibindeki eski menajerlerine tepki gösterdi.



Manchester United antrenörü Nicky Butt, "Bu kulüp adına gördüğüm en büyük hayal kırıklığı Adnan Januzaj'dır. Ryan Giggs'ten sonra gördüğüm en yetenekli oyuncu Adnan'dı. İnanılmaz yetenekliydi. Onu izledikten sonra, dünyanın en iyilerinden biri olacağını düşünmüştüm." demişti.



Nicky Butt'ın sözleri sorulan Januzaj, "Nicky Butt'ın söyledikleri doğru. Benim Manchester United'daki tek problemim, doğru bir menajere denk gelememiş olmamdır. Van Gaal geldi ve bana ilk 6 maçta sadece 1 kez görev verdi. Çok zordu. 'Burada ne yapıyorum' demiştim. Ben imaç kadrosuna bile almıyordu." dedi.



Belçikalı oyuncu, "Van Gaal'den sonra Mourinho geldi. Mourinho ile işler daha zor oldu. Çünkü, genç bir oyuncuydum. 18-19 yaşlarındaydım. Bazı şeyleri kabul ettim. Van Gaal ve Mourinho, Sir Alex Ferguson gibi değildi. Bana inanmıyorlardı. Ferguson bırakmasaydı, hala United'da oynuyor olurdum." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



Januzaj, "Hem Van Gaal hem de Mourinho dönemlerinde çok sıkı çalışıyordum. Kariyerim boyunca en çok onların döneminde formayı almak için çalıştım. Ancak, bana iyi antrenman yapmıyorsun diyorlardı. Çok sıkı çalıştığımı biliyordum. Bahane arayan biri değilim ama iyi çalıştığıma da çok emindim." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.



