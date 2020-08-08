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January Jones, Kawhi'a olan hayranlığını gizlemedi!

Aktris January Jones, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'a olan hayranlığını Instagram hikayesinde paylaştı ve şansını denedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Aktris January Jones, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'a olan hayranlığını Instagram hikayesinde paylaştı ve şansını denedi.

Jones, Clippers'ın Dallas Mavericks karşısında 126-111 zafere ulaşmasından sonra, 29 yaşındaki süperstarın bulunduğu iki Instagram hikayesi paylaştı.

İlk hikayede, Mad Men dizisinin in eski yıldızı, Leonard'ın fotoğrafının üzerine birkaç kalp gözlü emoji ekledi ve fotoğrafa "müstakbel erkek arkadaş?? @LAClippers" açıklamasını yazdı.

Jones'un paylaştığı ikinci fotoğrafta, telefon emojisi ile "ara beni Kawhi" açıklaması yer alıyordu.

Leonard'ın uzun süredir kız arkadaşı olan Kishele Shipley'den iki çocuğu bulunuyor.

Clippers'ın Portland Trail Blazers ile bu geceki karşılaşması, Jones'un televizyona kilitlenme ihtimali bulunan bir maç olarak göze çarpıyor.

Batı Konferansı'nın iki numaralı takımı Clippers, NBA bubble'ında uzun ve derin bir playoff maratonu yapmaya hazır konumda.

 





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