Janssen, Tottenham'dan özel talepte bulunacak

F.Bahçe'nin Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen formunun zirvesindeyken sakatlık kabusuyla sarsılmıştı.
Uzun süre sahalardan uzak kalan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli camianın kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı memnun. Janssen'in yakın çevresine "Kariyerime F.Bahçe'de devam etmek istiyorum. Sezon sonu Tottenham'dan bu konuda kolaylık yapmasını talep edeceğim" dediği öğrenildi.
Vincent Jassen bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 15 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yaptı.
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Uzun süre sahalardan uzak kalan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli camianın kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı memnun. Janssen'in yakın çevresine "Kariyerime F.Bahçe'de devam etmek istiyorum. Sezon sonu Tottenham'dan bu konuda kolaylık yapmasını talep edeceğim" dediği öğrenildi.
Vincent Jassen bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 15 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın