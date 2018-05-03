Janssen, Tottenham'dan özel talepte bulunacak

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F.Bahçe'nin Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen formunun zirvesindeyken sakatlık kabusuyla sarsılmıştı.Uzun süre sahalardan uzak kalan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli camianın kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı memnun. Janssen'in yakın çevresineediği öğrenildi.Vincent Jassen bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 15 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yaptı.