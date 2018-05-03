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Janssen, Tottenham'dan özel talepte bulunacak

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Vincent Jassen, bu sezon sıkça sakatlık yaşada da gösterdiği performans ile camianın beğenisini kazanmıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Janssen'in Tottenham'dan bir talebi olacak.

Kaynak: Fotomaç
Janssen, Tottenham'dan özel talepte bulunacak
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03 Mayıs 2018 11:49
F.Bahçe'nin Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen formunun zirvesindeyken sakatlık kabusuyla sarsılmıştı.

Uzun süre sahalardan uzak kalan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli camianın kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı memnun. Janssen'in yakın çevresine "Kariyerime F.Bahçe'de devam etmek istiyorum. Sezon sonu Tottenham'dan bu konuda kolaylık yapmasını talep edeceğim" dediği öğrenildi.

Vincent Jassen bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 15 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yaptı. 



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