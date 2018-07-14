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Janssen tamam, sıra Tottenham'da!

Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon sakatlığı nedeniyle beklenen katkıyı veremese de Vincent Janssen ile yeniden anlaşma sağladı. Tottenham'la arada çok ufak pürüzler kaldı.

Kaynak: Takvim
Janssen tamam, sıra Tottenham'da!
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14 Temmuz 2018 06:41
Fernandao ile yollarını ayıran, Soldado'nun da sakatlanmasıyla forvetsiz kalan Fenerbahçe'de beklenen forvet takviyesi geliyor.

COCU ALINMASINI TALEP ETTİ

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen'i yeniden kadrosina katıyor.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen katkıyı yapamamasına rağmen teknik direktör Cocu'nun isteği sonrası Tottenham Hotspur'la masaya oturan Fenerbahçe büyük oranda anlaşma sağladı. Janssen de yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymek istiyor.

YİNE OPSİYON OLMAYACAK

Alınan bilgilere göre 24 yaşındaki forvet yeniden 1 yıllığına kiralanacak. Tottenham bu kez de satın alma opsiyonunu vermeyecek..



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