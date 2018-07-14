Janssen tamam, sıra Tottenham'da!

İLGİLİ VİDEO

ile yollarını ayıran,da sakatlanmasıyla forvetsiz kalanbeklenen forvet takviyesi geliyor.Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen'i yeniden kadrosina katıyor.Yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen katkıyı yapamamasına rağmen teknik direktör Cocu'nun isteği sonrası Tottenham Hotspur'la masaya oturan Fenerbahçe büyük oranda anlaşma sağladı. Janssen de yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymek istiyor.Alınan bilgilere göre 24 yaşındaki forvet yeniden 1 yıllığına kiralanacak. Tottenham bu kez de satın alma opsiyonunu vermeyecek..