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Janssen ile Tosic takım arkadaşı olabilir

Tottenham'da kadroda düşünülmeyen Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, Guangzhou R&F'nin radarına girdi

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Janssen ile Tosic takım arkadaşı olabilir
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22 Ocak 2019 14:55
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kadroda düşünülmeyen Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, Çin'in yolunu tutabilir. Geçtiğimiz günlerde Tottenham'dan Mousa Dembele'yi renklerine bağlayan Guangzhou R&F, bu kez de Janssen'e talip oldu.

Ada basınında yer alan habere göre, Sevilla'nın kiralık olarak Tottenham'ın kapısını çaldığı Janssen için Dusko Tosic'in formasını giydiği Guangzhou R&F da devreye girdi. Bu transferden 6 milyon euro gelir bekleyen Tottenham, Sevilla'nın teklifini durdurma kararı alıp Çin ihtimalini listenin ilk sırasına koydu.

24 yaşındaki Vincent Janssen'in de onay vermesi durumunda, Guangzhou R&F bu transferi de bitirebilir. Kadrosuna en az 1 gol golcü katmak isteyen Dragan Stojkovic'in ekibi, Dembele'nin bonservisine de yaklaşık 13 milyon euro ödemişti

JANSSEN'İN PERFORMANSI

Tottenham'da menajer Pochettino, maç sonu Vincent Janssen ile ilgili Bir basın mensubunun takıma dönüp dönmeyeceğiyle ilgili sorusuna ''Hayır böyle bir ihtimal yok. Janssen, planlarım içinde yer almıyor'' yanıtını vermişti.

Tottenham'da bu sezon forma giyemeyen Janssenn geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 16 lig maçında 4 gol, 4 asistle oynamıştı

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