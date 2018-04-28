Janssen: ''Gol atmak önemliydi''

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Vincent Janssen değerlendirmelerde bulundu.Hollandalı yıldız attığı gol ve aldıkları 3 puanla ilgili konuştu.''Başlangıçta biraz zordu bizim için. Sonra lehimize çevirmeyi başardık. Bizim için güzel bir 3 puandı.''''Gol atmam benim için çok önemliydi. Sezonun geri kalanında fit olup takımıma yardımcı olmak istiyorum.''