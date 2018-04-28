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Janssen: ''Gol atmak önemliydi''

Vİncent Janssen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı yendiği maçın ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Janssen: ''Gol atmak önemliydi''
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28 Nisan 2018 21:35
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Vincent Janssen değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı yıldız attığı gol ve aldıkları 3 puanla ilgili konuştu.

İşte Vincent Janssen'in maç sonundaki sözleri...

''Başlangıçta biraz zordu bizim için. Sonra lehimize çevirmeyi başardık. Bizim için güzel bir 3 puandı.''

''Gol atmam benim için çok önemliydi. Sezonun geri kalanında fit olup takımıma yardımcı olmak istiyorum.''

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