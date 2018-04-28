Janssen: ''Gol atmak önemliydi''

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Vincent Janssen değerlendirmelerde bulundu.
Hollandalı yıldız attığı gol ve aldıkları 3 puanla ilgili konuştu.
İşte Vincent Janssen'in maç sonundaki sözleri...
''Başlangıçta biraz zordu bizim için. Sonra lehimize çevirmeyi başardık. Bizim için güzel bir 3 puandı.''
''Gol atmam benim için çok önemliydi. Sezonun geri kalanında fit olup takımıma yardımcı olmak istiyorum.''
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Hollandalı yıldız attığı gol ve aldıkları 3 puanla ilgili konuştu.
İşte Vincent Janssen'in maç sonundaki sözleri...
''Başlangıçta biraz zordu bizim için. Sonra lehimize çevirmeyi başardık. Bizim için güzel bir 3 puandı.''
''Gol atmam benim için çok önemliydi. Sezonun geri kalanında fit olup takımıma yardımcı olmak istiyorum.''
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın