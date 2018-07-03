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Janssen 'F.Bahçe', Tottenham '6 milyon euro' diyor

Fenerbahçe'nin geçen sezon Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen'le ilgili yeni gelişmeler var! İşte detaylar...

Janssen 'F.Bahçe', Tottenham '6 milyon euro' diyor
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03 Temmuz 2018 10:11
Fenerbahçe'nin geçen sezon kiraladığı Vincent Janssen, bu sezon sarı-lacivertli takımda forma giyecek mi? Bu sorunun cevabı için önemli gelişmeler var...

Geçen sezon sakatlıklar yüzünden beklenen performansı ortaya koyamayan ancak görev aldığı maçlarda sergilediği futbolla taraftarları heyecanlandırmayı başaran Vincent Janssen, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor.

Özellikle vatandaşı Cocu'nun Fenerbahçe'nin başında teknik adam olarak görev yapması, Hollandalı futbolcu Vincent Janssen'in Fenerbahçe aşkını alevlendiriyor.

Vincent Janssen'in isteğine rağmen kulübü Tottenham, kiralama bedeli olarak 6 milyon Euro'nun altına düşmüyor.

Sarı-Lacivertliler bu rakamı 2 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalışıyor.

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