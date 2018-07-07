Janne Andersson: ''İngiltere bizden daha iyiydi, kupayı kazanabilirler''

Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İngiltere'ye 2-0 yenilip elenen İsveç'te teknik direktör Janne Andersson, karşılaşmayı değerlendirdi.



''5 KİŞİ SAVUNMA YAPAN RAKİBE FIRSAT BULAMADIK''



İngiltere'nin daha iyi oynadığını belirten Andersson, ''Neyi yanlış yaptık bilmiyorum. Çok iyi bir rakibe karşı oynadık ve en iyi oyunumuzu oynayamadık. Çok küçük detaylar maçın galibini belirledi. 5 kişi savunma yapan bir takıma karşı fırsat bulamadık. Bugün İngiltere, bizden daha iyiydi. Bazen karşı takım sizden daha iyi olur. Onlara karşı büyük saygım var, İngiltere'yi tebrik ediyorum.'' sözlerini kullandı.



''İNGİLTERE ŞAMPİYON OLABİLİR''



Dünya Kupası şampiyonluk favorisi olarak İngiltere'yi gösteren İsveçli teknik adam, ''İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanabileceğine inanıyorum. İyi organize olan, çok güçlü bir takım. Futbolcularını ve teknik direktörünü tebrik ediyorum. Daha da iyi yerlere gelecekler. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Maçın ardından futbolcularıma güçlü kalmaları gerektiğini söyledim.'' dedi.



