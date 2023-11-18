Jan Veselyli Barcelona, Valencia'yı eli boş yolladı

THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Barcelona, sahasında ağırladığı Valencia'yı 74-70 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Jan Veselyli Barcelona, Valencia'yı eli boş yolladı
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18 Kasım 2023 01:01
THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Barcelona ile Valencia karşı karşıya geldi. Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 74-70 kazandı. 

Barcelona'da Jan Vesely 17 sayı, 4 ribaund ile takımının en skorer ismi oldu. 

Bu sonuçla birlikte Barcelona, galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Valencia ise 5 galibiyette kaldı.

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