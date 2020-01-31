"TARAFTARLAR HARİKAYDI"

Fenerbahçe Beko'nun Çek yıldızı Jan Vesely, ALBA Berlin karşısında 74-70 kazandıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.İlk yarıya oranla ikinci yarıda topun kıymetini daha iyi bildiklerini dile getiren Vesely, "Açıkçası farkı top kayıpları yarattı diyebilirim. İlk yarıda çok fazla top kaybettik. İkinci yarıda topun kıymetini daha çok ve daha iyi bildik. Bu sayede kazandık. Sakatlık sonrasında halen kendimi bulmaya çalışıyorum. Daha iyi form tutmaya çalışıyorum. Şu anda iyi hissediyorum ve takıma yardımcı olabildiğim için mutluyum." dedi.Türk taraftarların Berlin'de yarattığı atmosfere de değinen Jan Vesely, "Türk taraftarlar harika. Onlar bizi deplasmanda da destekliyorlar. Harika bir atmosfer yarattılar ve bize çok yardımcı oldular. Onlara galibiyeti verebildiysek ne mutlu bize." diyerek sözlerini noktaladı.