Jan Vesely: 'Topun kıymetini bilmeliyiz'

Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'i 80-71 mağlup ettiği mücadelenin ardından Jan Vesely açıklamalarda bulundu.



Top kayıplarını azaltmaları gerektiğini kaydeden Vesely, "Ribauntları iyi kontrol ettik, onlar da aslında boş atışlar kaçırdı, onu da söylemek lazım. Bazı noktalarda topu da çok kaybettik, o konuda daha iyi iş yapmamız lazım. Topun da kıymetini bilmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



İdmanların sert geçtiğini kaydeden Vesely, "Yeni bir takımız, birbirimize alışmaya gayret gösteriyoruz. Takım içindeki atmosfer harika, herkes birbiriyle oynamaktan çok mutlu. İdmanlar rekabetçi geçiyor ve bence bu önemli bir nokta. Bu oyuna da yansıyor, o yüzden mutluyum" dedi.



