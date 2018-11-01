Jan Vesely: ''Karışık duygular içerisindeyim''

THY Euroleague'de Fenerbahçe'nin yıldızı Jan Vesely, Bayern Münih'i yendikleri maçın ardından konuştu ve taraftara seslendi.Jan Vesely'nin açıklamaları şu şekilde;''İyi hissediyorum. En önemlisi bugün maçı kazandık. Çok iyi bir savunma yapmadık. İç sahada 84 sayı yemek bizim oyunumuz değil. Karışık duygular içerisindeyim. Bu salonda rakipten herkes biraz kaygılandı çünkü. Taraftar, rakip oyuncunun hareketiyle hareketlendi. Bu da oyunun bir parçası tabii. Biz şunu istiyoruz. Taraftarın bizim için bağırması önemli. Onlar, rakibe motive oldukları için bağırdı. Ben de oyuna girdiğimde bu enerjiyi getirmek istedim.Taraftarın enerjisini bize odaklaması gerek, onlara değil. Onları yuhalıyorlar, anlıyorum ama bize motive olmaları lazım. Bizim de hatalarımız var. Onları harekete geçiremedik. Efes ile Türkiye Ligi'nde bir maç yapacağız. Enerjimizi orada kullanacağız artık. ''