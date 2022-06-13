Jan Vesely: 'En başından beri inandık'

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely, görüşlerini aktardı.
Anadolu Efes ile oynanan 4. maçın MVP'si seçilen yıldız isim, "İnanılmaz mutluyum. Harika bir final serisi oynadık. 2 kez EuroLeague şampiyonu olan bir rakibimiz vardı kolay değildi ama biz bu süreci yönetmeyi başardık. En başından beri şampiyonluğa inanıyorduk ve bunu başardık." dedi.
Anadolu Efes ile oynanan 4. maçın MVP'si seçilen yıldız isim, "İnanılmaz mutluyum. Harika bir final serisi oynadık. 2 kez EuroLeague şampiyonu olan bir rakibimiz vardı kolay değildi ama biz bu süreci yönetmeyi başardık. En başından beri şampiyonluğa inanıyorduk ve bunu başardık." dedi.
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