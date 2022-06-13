Jan Vesely: "En başından beri inandık"

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Jan Vesely, Anadolu Efes maçını ve şampiyonluğu değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jan Vesely: 'En başından beri inandık'
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13 Haziran 2022 23:25
ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely, görüşlerini aktardı.

Anadolu Efes ile oynanan 4. maçın MVP'si seçilen yıldız isim, "İnanılmaz mutluyum. Harika bir final serisi oynadık. 2 kez EuroLeague şampiyonu olan bir rakibimiz vardı kolay değildi ama biz bu süreci yönetmeyi başardık. En başından beri şampiyonluğa inanıyorduk ve bunu başardık." dedi.

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