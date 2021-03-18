Jan Vesely: 'Bu sezon garp bir sezon'

Fenerbahçe Beko'nun yıldız pota altı oyuncusu Jan Vesely, EuroLeague'in 30. haftasında oynadıkları Zalgiris maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Performansından mutlu olduğunu söyleyen pota altı oyuncusu, "İstatistik kağıdına baktığımda 3 top kaybı yaptığımı gördüm. Genel itibarıyla topu paylaşmaya, paslaşmaya çalıştık. Dolayısıyla 40 dakikalık maçta bazı hatalar yapmak normal. Savunma ve hücumdaki performansımızdan ötürü mutluyum. Bu kadarını söyleyebilirim." şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz hafta oynanan Valencia maçını hatırlatan Vesely, "Geçen hafta kolay bir maç oynamadık ama oynamamız gerektiği gibi de oynamadık. Bugün, kendi oyunumuzu oynarsak kolaylıkla kazanabileceğimizi gösterdik." dedi.



İlginç bir sezon geçirdiklerini kaydeden Çek oyuncu, "Bu sezon garip bir sezon. Birçok oyuncu yoktu, geri döndüler. Biz playofflar için bu galibiyet ile önemli bir fırsat yarattık ama önümüzde başka maçlar var. Bu maçı unutup önümüzdeki haftaya hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.



