Jan Vesely: 'Artık modumuzu bulduk!'

EuroLeague'in 20. haftasında konuk ettiği Panathinaikos'u 100-74 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely ve Marko Guduric, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



"ARTIK MODUMUZU BULDUK"



Takım olarak iyi durumda olduklarını söyleyen Vesely, "İşler yolunda. Artık modumuzu bulduk. Harikayız, böyle devam etmemiz lazım. Bu bir takım çabası!" ifadelerini kullandı.



"F.BAHÇE MAÇ KAZANMAK ZORUNDA"



Fenerbahçe'nin kazanmak zorunda olduğunu vurgulayan Guduric, "Savunmada çok iyi iş yaptık ve Nedovic'i durdurduk. Bencilce oynamadık. Bu şekilde devam etmemiz lazım. Fenerbahçe maç kazanmak zorunda. Biz de buradayız. Çok çalışmamız lazım. Kimyayı oturtmak lazım." dedi.



