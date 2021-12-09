Jan Olde Riekerink, paraşütle atladı

İskenderunspor'da CEO'luk görevini yürüten, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jan Olde Riekerink, paraşütle atladı
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09 Aralık 2021 17:03
TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor'un üst yöneticisi (CEO) Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Riekerink, paraşüt pilotu İlker Özgüven ile Amanos Dağları'na çıktı.

Riekerink, 1270 rakımdan Özgüven ile atlayış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 25 dakikada ilçe merkezindeki Atatürk Anıt Alanı'na ulaşan Riekerink, kontrollü iniş yaptı.




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