Jan Olde Riekerink: 'Galatasaray her zaman ilgimi çeker'

... Bir dönemçalıştıran Hollandalı teknik adam, HaberTürk'e açıklamalarda bulundu.görev yapan ve uçuş bulamadığı için (Koronavirüs salgını nedeniyle) Güney Afrika'da kalan, karatina günlerinde konuştu.İşte Riekerink'in açıklamaları:-Genel olarak kötü durumlar yaşanıyor. Ailesinden insanlar kaybedenler var, durum kötü Spor açısından baktığımız zaman da her şet ertelenmiş durumda ama 1 Mayıs'ta tekrar başlamayı umuyoruz. Güney Afrika Devleti'nin kararlarını bekliyoruz.-Galatasaray'a geldiğim gibi buraya da sezonun ortasında geldim. Çok iyi başlamadık ama sonrasında daha iyi performans gösterdik. Burada farklı bir tip futbol oynanıyor, Afrika tipi futbol oynanıyor. Ancak kulüp içerisinde Hollanda tipi bir yönetim var. Son 5 maçın üçünü kazandık ama şu an ara var. Döndüğümüzde 3-4 hafta antrenman yapacağız. Ardından da 8 maça çıkacağız. Ligi nasıl bir sonuçta tamamlayacağımızı göreceğiz.-Kesinlikle çok fazla şey ifade ediyor. Oraya teknik direktör olarak gelmedim ama sonradan teknik direktör olduğumda normalden daha fazla çalışmam gerekti. Çok büyük bir kulüp olduğunun farkındaydım. Nereye gidersek gidelim taraftarlar bize bunu hep hissettirdi. Antrenmanlara geldiler, bu büyüklüğün farkındayım.Şu an Galatasaray'ın başında Fatih Terim gibi kulübün efsane ismi bulunuyor. Ayrıldıktan sonra Galatasaray'ı takip ettin mi? Bugünkü takım hakkında neler söylemek istersin?-Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını takip ettim. Ayrıldıktan sonra da takip ettim. Fırsat buldukça maçlarını da izliyorum. Bunun dışında Fatih Terim'e geçmiş olsun dileyip en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyorum.-Tanrı'ya şükür!-Buna cevap vermek zor Ben oradayken hala Finansal Fair-Play sorunlarıyla uğraşıyorduk. Ne zaman bir futbolcu istesek, mali olarak ciddi şekilde incelememiz gerekiyordu; 'Alabilir miyiz?' diye Bu yüzden bu konuda net bir şey söylemek zor. Ancak ben oradayken de güzel başarılar elde etti. Beşiktaş'a karşı Süper Kupa'yı ve Fenerbahçe'ye karşı Türkiye Kupası'nı kazandık. Ben ayrılırken de takım 3. sıradaydı.-Hala ara sıra görüşüyoruz. Wesley takım için önemli bir karakterdi. Başka önemli isimler de vardı ama onun takım için ne kadar önemli olduğunu biliyordum.-Galatasaray çok büyük bir kulüp Bu kadar büyük olmasının sebeplerinden biri de taraftarların gösterdiği ilgi İyi sonuçlar almadığımız zaman mutsuz oluyorlar ve bunu hissedebiliyorsun Ancak kupaları kazanıp herkesin yüzüne bir gülümseme getirmiştik. Bu önemliydi. Yani çok büyük bir kulüp ve çok büyük bir taraftar!-İstanbul'da yaşamak ve Galatasaray'ı çalıştırmak çok keyifliydi. İlk olarak altyapı sorumlusu olarak gelmiştim. İlerde Galatasaray'a dönmek gibi bir fırsatım olursa bu her zaman ilgimi çeker.-Birkaç görüşme oldu ama hiçbir kulüpten resmi olarak teklif gelmedi. Aslında Türkiye'de kalmak istiyordum. Süper Lig'i sevdiğim için Ancak görüşmeler olsa da teklif aşamasına gelmedi.-Galatasaray taraftarı olmanın gururundan bahsetmek istiyorum. Takımın başına geçtiğimde işler çok iyi değildi ve döndüğümüzde havaalanında kızgın taraftarları gördük. Daha sonra Antalya'da kupayı kazanıp durumu tersine çevirdik. Ardından bir gün antrenmana giderken ufak bir çocuk gördüm. Elinde top ve üzerinde Galatasaray forması vardı. O çocuğun mutluluğu gerçekten benim için çok önemliydi. Türkiye'ye dair benim aklıma en büyük kazınmış şey; insanların takımlardan bağımsız olarak futbolla çok iç içe olmaları ve futbolu çok seviyor olması...-Riekerink Bey Son olarak şunu söylemek istiyorum: Umarım herkes sağlıklıdır. Beni 'Riekerink Bey' şeklinde çağırdıkları için de teşekkür ediyorum.