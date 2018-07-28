  •  
    "Mario Balotelli" kararı yeni rotayı Janssen yaptı
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    "Şenol Güneş" açıkladı! İşte istediği transferler!
  •  
    F.Bahçe'de 3 bölgeye transfer için 10 aday!
  •  
    Fatih Terim'den Cocu'ya sürpriz bir telefon; ALO

Jan Olde Riekerink, 8 golün şokunu yaşıyor!

Hazırlık maçında Hoffenheim'a 8-2 yenilen Heerenveen'in teknik direktörü Jan Olde Riekerink, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jan Olde Riekerink, 8 golün şokunu yaşıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2018 21:35
Hollanda Ligi takımlarından Heerenveen'i çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, hazırlık maçında Hoffenheim'a 8-2 yenildiği maçın ardından yaşadığı şoku gizleyemedi.

''SAHADA RESMEN EZİLDİK''

Karşılaşmanın ardından futbolcularına sinirli olduğu gözlemlenen Riekerink, ilk yarının 5-0 bitmesini yakıştıramadığını söylerken ''Hiçbir şekilde organize olamadık. Özellikle ilk yarı inanılmaz kötüydük. Hoffenheim güçlü bir takım olabilir ama teslim olmamamız gerekiyordu. Eğer çabucak 1-0 geriye düşüyorsanız takım arkadaşlarınızla daha çok yardımlaşmalısınız. Ancak ben sahada kimsenin sesini duyamadım, resmen ezildik.'' diye konuştu.

''İKİNCİ YARI 3-2 YENİLDİK...''

Hollanda Ligi'nin başlamasına iki hafta kala ağır bir yenilgi alan Heerenveen'in teknik direktörü, ''İkinci yarı istatistiklere baktığınızda 3-2 yenildiğimizi görürsünüz. En azından sahada bir takım vardı. Bu yenilginin takım için bir ders olmasını umuyorum.'' dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için