Jan Olde Riekerink, 8 golün şokunu yaşıyor!

Hollanda Ligi takımlarından'i çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü, hazırlık maçında Hoffenheim'ayenildiği maçın ardından yaşadığı şoku gizleyemedi.Karşılaşmanın ardından futbolcularına sinirli olduğu gözlemlenen Riekerink, ilk yarının 5-0 bitmesini yakıştıramadığını söylerken ''Hiçbir şekilde organize olamadık. Özellikle ilk yarı inanılmaz kötüydük. Hoffenheim güçlü bir takım olabilir ama teslim olmamamız gerekiyordu. Eğer çabucak 1-0 geriye düşüyorsanız takım arkadaşlarınızla daha çok yardımlaşmalısınız. Ancak ben sahada kimsenin sesini duyamadım, resmen ezildik.'' diye konuştu.Hollanda Ligi'nin başlamasına iki hafta kala ağır bir yenilgi alan Heerenveen'in teknik direktörü, ''İkinci yarı istatistiklere baktığınızda 3-2 yenildiğimizi görürsünüz. En azından sahada bir takım vardı. Bu yenilginin takım için bir ders olmasını umuyorum.'' dedi.