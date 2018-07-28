Jan Olde Riekerink, 8 golün şokunu yaşıyor!

Hollanda Ligi takımlarından Heerenveen'i çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, hazırlık maçında Hoffenheim'a 8-2 yenildiği maçın ardından yaşadığı şoku gizleyemedi.
''SAHADA RESMEN EZİLDİK''
Karşılaşmanın ardından futbolcularına sinirli olduğu gözlemlenen Riekerink, ilk yarının 5-0 bitmesini yakıştıramadığını söylerken ''Hiçbir şekilde organize olamadık. Özellikle ilk yarı inanılmaz kötüydük. Hoffenheim güçlü bir takım olabilir ama teslim olmamamız gerekiyordu. Eğer çabucak 1-0 geriye düşüyorsanız takım arkadaşlarınızla daha çok yardımlaşmalısınız. Ancak ben sahada kimsenin sesini duyamadım, resmen ezildik.'' diye konuştu.
''İKİNCİ YARI 3-2 YENİLDİK...''
Hollanda Ligi'nin başlamasına iki hafta kala ağır bir yenilgi alan Heerenveen'in teknik direktörü, ''İkinci yarı istatistiklere baktığınızda 3-2 yenildiğimizi görürsünüz. En azından sahada bir takım vardı. Bu yenilginin takım için bir ders olmasını umuyorum.'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
''SAHADA RESMEN EZİLDİK''
Karşılaşmanın ardından futbolcularına sinirli olduğu gözlemlenen Riekerink, ilk yarının 5-0 bitmesini yakıştıramadığını söylerken ''Hiçbir şekilde organize olamadık. Özellikle ilk yarı inanılmaz kötüydük. Hoffenheim güçlü bir takım olabilir ama teslim olmamamız gerekiyordu. Eğer çabucak 1-0 geriye düşüyorsanız takım arkadaşlarınızla daha çok yardımlaşmalısınız. Ancak ben sahada kimsenin sesini duyamadım, resmen ezildik.'' diye konuştu.
''İKİNCİ YARI 3-2 YENİLDİK...''
Hollanda Ligi'nin başlamasına iki hafta kala ağır bir yenilgi alan Heerenveen'in teknik direktörü, ''İkinci yarı istatistiklere baktığınızda 3-2 yenildiğimizi görürsünüz. En azından sahada bir takım vardı. Bu yenilginin takım için bir ders olmasını umuyorum.'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın