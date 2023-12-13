Jan Bernat: ''Böyle atmosferleri herkes sever''

Spartak Trnava'da forma giyen Jan Bernat, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Fenerbahçe karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
Orta saha oyuncusu Jan Bernat, "Bizi nasıl bir maçın beklediğini biliyoruz. Atmosferin nasıl olacağını biliyoruz. Çıkıp oynayacağız. Böyle atmosferleri bütün futbolcular sever." diye konuştu.
Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediklerini belirten Bernat, rakiplerinin kadrosundaki oyuncuların kalitesini bildiklerini, ancak bunun kendilerini daha da motive ettiğini kaydetti.
Orta saha oyuncusu Jan Bernat, "Bizi nasıl bir maçın beklediğini biliyoruz. Atmosferin nasıl olacağını biliyoruz. Çıkıp oynayacağız. Böyle atmosferleri bütün futbolcular sever." diye konuştu.
Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediklerini belirten Bernat, rakiplerinin kadrosundaki oyuncuların kalitesini bildiklerini, ancak bunun kendilerini daha da motive ettiğini kaydetti.
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