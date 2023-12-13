Jan Bernat: ''Böyle atmosferleri herkes sever''

Spartak Trnava'da forma giyen Jan Bernat, Fenerbahçe karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jan Bernat: ''Böyle atmosferleri herkes sever''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2023 21:12
Spartak Trnava'da forma giyen Jan Bernat, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Fenerbahçe karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Orta saha oyuncusu Jan Bernat, "Bizi nasıl bir maçın beklediğini biliyoruz. Atmosferin nasıl olacağını biliyoruz. Çıkıp oynayacağız. Böyle atmosferleri bütün futbolcular sever." diye konuştu.

Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediklerini belirten Bernat, rakiplerinin kadrosundaki oyuncuların kalitesini bildiklerini, ancak bunun kendilerini daha da motive ettiğini kaydetti. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery