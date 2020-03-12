JaMychal Green de koronavirüs için malzeme stokluyor!

LA Clippers oyuncusu JaMychal Green, koronavirüs için malzeme stoklayan isimler arasında görüldü.Koronavirüs üzerindeki endişe, genel halktan daha fazla insanı etkiledi. Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in COVID-19 ile bulunmasından sonra NBA'in sezonu askıya alması haberiyle, ülkenin dört bir yanındaki insanlar, olası karantina ve izolasyon beklentisiyle tedarik stokları yapıyorlar.Görünüşe göre bir LA marketinde uzun bir kuyrukta malzeme alışverişi yapan Green de bu kişiler arasında!ESPN'den Dave McMenamin, Twitter'da paylaştığı şu fotoğrafla Green'in de markette bulunduğunu gösterdi:Şu an itibariyle, NBA'in askıya alma durumunu ne kadar süre destekleyeceği konusunda hiçbir şey yayınlanmadı, ancak lig, oyuncularının güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapıyor ve bir sonraki adımlarına karar vermek için bu aradaki zamanı kullanacaklarını belirtti.Doğal afetler veya diğer panik ve histeri zamanlarında olduğu gibi, insanlar malzemeleri stoklama eğiliminde. Green'in bulunduğu California'daki COVID-19 vakalarının sayısı 200'e ulaştı ve bu da şu anda etkilenen 42 ABD eyaleti arasında üçüncü en yüksek sayı.