Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

JaMychal Green de koronavirüs için malzeme stokluyor!

LA Clippers oyuncusu JaMychal Green, koronavirüs için malzeme stoklayan isimler arasında görüldü.

Haber; Sporx.com
LA Clippers oyuncusu JaMychal Green, koronavirüs için malzeme stoklayan isimler arasında görüldü.

Koronavirüs üzerindeki endişe, genel halktan daha fazla insanı etkiledi. Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in COVID-19 ile bulunmasından sonra NBA'in sezonu askıya alması haberiyle, ülkenin dört bir yanındaki insanlar, olası karantina ve izolasyon beklentisiyle tedarik stokları yapıyorlar.

Görünüşe göre bir LA marketinde uzun bir kuyrukta malzeme alışverişi yapan Green de bu kişiler arasında!

ESPN'den Dave McMenamin, Twitter'da paylaştığı şu fotoğrafla Green'in de markette bulunduğunu gösterdi:



"Marketteki bazı temel malzemeleri stokluyorum ve mağazanın ortasına kadar uzanan sıra, birkaç kişi önümde olan JaMychal Green'i de içeriyor."

Şu an itibariyle, NBA'in askıya alma durumunu ne kadar süre destekleyeceği konusunda hiçbir şey yayınlanmadı, ancak lig, oyuncularının güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapıyor ve bir sonraki adımlarına karar vermek için bu aradaki zamanı kullanacaklarını belirtti.

Doğal afetler veya diğer panik ve histeri zamanlarında olduğu gibi, insanlar malzemeleri stoklama eğiliminde. Green'in bulunduğu California'daki COVID-19 vakalarının sayısı 200'e ulaştı ve bu da şu anda etkilenen 42 ABD eyaleti arasında üçüncü en yüksek sayı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal