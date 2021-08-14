Jamie Vardy'den sevgilerle: 1-0!

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta mücadelesinde Leicester City, Wolves'u Vardy'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Jamie Vardy'den sevgilerle: 1-0!
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14 Ağustos 2021 18:56
İngiltere Premier Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Leicester City, Wolverhampton Wanderers'ı konuk etti.

King Power Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Leicester'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.

Bu sonucun ardından Leicester City, sezonu 3 puanla açtı. Wolverhampton Wanderers ise puansız bir başlangıç yaptı.

Leicester City, gelecek hafta West Ham deplasmanına gidecek. Wolves ise Tottenham'ı ağırlayacak.


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