Jamie Carragher: "Şu anda Avrupa'nın en iyisi Salah"

Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, Muhammed Salah için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jamie Carragher: 'Şu anda Avrupa'nın en iyisi Salah'
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04 Ekim 2021 20:39
Liverpool efsanesi Jamie Carragher, şu anda Muhammed Salah'ın Avrupa'nın en iyisi olduğunu söyledi.

Mısırlı yıldızın formunun zirvesinde olduğunu belirten Carragher, "Şu anda Avrupa futbolunda Muhammed Salah'tan daha iyi bir oyuncu yok. Liverpool dönemindeki en iyi seviyesinde. Liverpool tarihinde oynayan en iyi oyunculardan biri" dedi.

Muhammed Salah, bu sezon 9 maça çıkarken 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


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