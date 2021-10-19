Jamie Carragher: 'MANU hoca değiştirmek zorunda'

Liverpool'un efsane futbolcularından biri olan ve şu an kariyerine yorumcu olarak devam eden Jamie Carragher, Manchester United'ın kupa kazanmak için hoca değiştirmek zorunda olduğunu söyledi.



Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i sert bir dille eleştiren Carragher, "Solskjaer'in oyun tarzı ne, ne yapıyor? Onun sürekli Manchester United'ın geçmişinden, kontra ataklardan ve unutulmayan gollerden bahsettiğini duyuyorum, kulağa Manchester United tarih dersi dinlemek gibi geliyor. İnanılmaz bir hikayenin parçasıydı, ama şu anda ne yapıyor? Planı ne, ben bir planı olduğunu görmüyorum" ifadelerini kullandı.



Solskjaer'in Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'nin kazanamayacağını belirten İngiliz yorumcu, "Solskjaer, Manchester ile iyi işler yaptı ancak o Pep Guardiola, Thomas Tuchel veya Jürgen Klopp seviyesinde bir hoca değil. Onların seviyesinde olmak için uzun yıllar ve pek çok kupa gerekiyor ancak Ole'de bunlar yok" dedi.



Son olarak Manchester United'ın Norveçli teknik adamla sadece FA CUP ve Avrupa Ligi'ni kazanabileceğini söyleyen Carragher, bu kupalar kazanılsa bile Kırmızı Şeytanlar'ın teknik adam değiştirmek zorunda olduğunu ifade etti.



Ole Gunnar Solskajer yönetimindeki Manchester United, 8 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 14 puanla 6. sırada yer alıyor.





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