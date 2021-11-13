Jamie Carragher: 'Aston Villa bir basamak değildir'

Liverpool'un eski oyun kurucusu Jamie Carragher, Steven Gerrard'ın Aston Villa teknik direktörü olmasıyla ilgili yorum yaptı.



İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Bu Gerrard için kariyer basamağıdır diyebilir miyiz?" sorusuna, "Hayır, bu Gerrard ve Aston Villa'ya saygısızlık olur. Aston Villa bir basamak değil. Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar, onlar İngiltere'nin en büyük kulüplerinden biri." ifadelerini kullandı.



"MÜKEMMEL BİR KARİYERİ OLSA DA LİVERPOOL HAK ETMEYENİ İŞE ALMAZ"



Gerrard'ın Liverpool'un başına geçmek isteyecektir diyen Carragher, "Herkes her şey yolunda giderse Liverpool'un başına geçmek isteyeceğini çok iyi biliyor. Ama eminim Gerrard sadece hak ettiği takdirde Liverpool'u çalıştırabilir. Liverpool, mükemmel bir kariyeri olduğu için kimseyi takımın başına geçirmez." dedi.



Carragher ayrıca, İngiliz oyuncu Liverpool'un başına geçmek istiyorsa, Aston Villa'da çok iyi bir iş çıkarması ve Avrupa Kupalarına girmeye hak kazanması gerektiğini söyledi.





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