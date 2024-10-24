Jamie Bynoe-Gittens devleri peşine taktı!

Borussia Dortmund forması giyen Jamie Bynoe-Gittens, Avrupa'nın önemli ekiplerinin transfer listesinde yer alıyor.



Bild'de yer alan habere göre, Liverpool, Chelsea ve Tottenham, 20 yaşındaki genç futbolcu ile ilgileniyor.



Borussia Dortmund'un sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Gittens için 100 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.



Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Gittens, bu sezon Borussia Dortmund'da çıktığı 11 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.



