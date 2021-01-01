James Wiseman muhtemelen sezonu kapattı!

Golden State Warriors'ın çaylak pivotu James Wiseman'ın menisküs yırtığı olduğu ve muhtemelen sezonu kapattığı belirtildi.



Wiseman, Warriors'ın geçtiğimiz Cumartesi gecesi Houston Rockets'a karşı oynadığı maçtaki bir pozisyonda yere düşmüş ve ciddi bir acı içinde olduğu görülerek, oyunu terk etmişti.



Wiseman, çaylak sezonunda maç başına 11.5 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları yakaladı.



Golden State ekibi Batı Konferansı'ndaki play-in turnuvasında bir yer edinme yarışındayken, kadrosunda bir sakatlık daha görmüş oldu ve halihazırda Kevon Looney dışında, pivot rotasyonunda sağlıklı bir beş numarası bulunmuyor.



