James Wiseman, ilk NBA maçında etkiledi!

Golden State Warriors çaylak pivotu James Wiseman, dün gece oynadığı ilk NBA maçında kendisine karşı olan beklentileri boş çıkarmadı.



Golden State'in New York'ta Brooklyn Nets'e 125-99 mağlup olduğu maçta Wiseman, 24 dakika forma giyerek 19 sayı ve altı ribaund kaydetti.



Warriors koçu Steve Kerr, Wiseman hakkında şunları söyledi:



"Gerçekten iyi oynadı. Harika görünüyordu. Aslında maçın içinde olduğumuz ve rekabetçi bir seviyede oynadığımız bir karşılaşmayı tercih ederdim, ama bu gece kötü yenildik. Lakin James kendisi için neden bu kadar heyecanlandığımızı gösterdi. Gerçekten yetenekli bir adam, zeki ve çalışkan. Takım arkadaşlarına iyi uyum sağlamak istiyor, parlak bir geleceği var.



İlk NBA maçında 24 dakikada 19 sayı buldu. Şu anda çok ham, savunmalara karşı yapacakları açısından gidilecek çok şey var. Oyun kendisi için yavaşlıyor ve heyecan verici olan da bu. Gerçekten zeki bir genç adam. Muazzam bir iş ahlakına sahip ve çok daha iyi olacak, bu yüzden gerçekten heyecan verici. Bundan birkaç ay, birkaç yıl sonra bu ligde harika bir oyuncu olma şansı var, çok heyecan verici bir durum."



Wiseman, NCAA ile ilgili bir uygunluk sorunu nedeniyle ayrılmadan önce Memphis'te sadece üç maç oynamıştı ve son kolej maçı 12 Kasım 2019'da gerçekleşmişti.



Wiseman daha sonra, lig KOVID-19 protokollerini uygularken Warriors'ın antrenman kamplarının çoğunu ve tüm hazırlık maçlarını kaçırmıştı.



"İYİ İŞ ÇIKARDIM"



Maçtan sonra ise şu ifadeleri kullandı:



"Bir yıl içinde oynamamış birine göre, gerçekten iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Ve protokoller ve olan bitenler sonrası, kondisyonumu toparlamam gerekiyor."





Wiseman maçın bazı erken kısımlarında gerginlik hissettiğini itiraf etse de, dördüncü çeyrekte maç halihazırda kontrolden çıktığında ritme girebilmişti.



"KENDİMDEN ÇOK ETKİLENDİM"



Eski Warriors yıldızı ve şu anki Nets yıldızı Kevin Durant'i yıllarca izledikten sonra, Wiseman, eski MVP ile gerçek bir maçta karşılaşma fırsatının heyecan verici olduğunu söyledi:



"KD'ye karşı oynamak harikaydı. Ben ve KD lisedeyken iletişim kurardık. Bana oyunumla ilgili birçok tavsiye vermişti. Ona karşı oynamak ve bire bir sahada görmek, farklı bir tecrübeydi. Aslında çıkıp yaptıklarımdan ve kendimden çok etkilendim. Fakat KD ve DeAndre Jordan'a karşı oynamak açısından farklı bir deneyim yaşadım, beni daha agresif ve sert bir hale getirdi. Bu ligde yumuşak olamazsınız."







