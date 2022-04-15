James Tavernier'den sıra dışı performans!

İskoç ekibi Rangers son yıllarda hem liginde hem de Avrupa'da dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor.



Rangers 3. Lig'e düşürüldükten sonra İskoçya'yı Celtic hegemonyası esir almış ancak açık mavililer basamakları birer birer tırmanıp yeniden en üst lige yükselmişti.



Avrupa'da rekabetçi bir takım haline gelen Rangers'ta bazı oyuncular dikkatlerin odağında. Bunların başında takım kaptanı James Tavernier geliyor.



Tavernier, Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Braga'ya 45 dakikada attığı 2 golle dikkat çekti ancak hepsi bu değil...



James Tavernier, 7 sezonda 183 gole katkı sağladı



James Tavernier, Rangers'a transfer olduğunda takım henüz Championship'te mücadele ediyordu. Kulüpteki yedinci sezonunu geçiren İngiliz sağ bek ilk sezonunda takımıyla üst lige çıktı. 6 sezondur da İskoçya Premier Ligi'nde top koşturuyor.



Tavernier, bugüne kadar 7 sezonun 4'ünde 30 ve daha fazla gole doğrudan katkı sağladı.



Takımın hem penaltıcısı hem de frikikçisi konumundaki Tavernier gollerinin tamamını duran toplardan bulmuyor. Deneyimli futbolcu akan oyunda da takımına fazlasıyla skor katkısı sağlıyor.



Bu sezon şu ana kadar çıktığı 48 resmi maçta 14 gol ve 16 asistlik performans sergileyen futbolcu şimdiden 30 gole direkt katkı sağladı.



James Tavernier kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı?



Rangers'taki parlak performansına rağmen Tavernier'in Ibrox Stadı'ndan önceki kariyeri çok da parlak değil.



İngiliz futbolcu kariyerine Newcastle United altyapısında başladı. Buna rağmen kariyeri boyunca yalnızca 2 Premier Lig maçında süre alabildi.



Newcastle kariyeri boyunca çeşitli alt lig takımlarında kiralık olarak top koşturan futbolcu bu sürede Gateshead, Carlisle United, Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Shrewsbury ve Rotherham'da oynadı.



2014'te yalnızca 100 bin euro karşılığında Wigan'a transfer olsa da burada da kiralanmaktan kaçamadı ve Bristol City'de bir dönem geçirdi. Ardından Wigan'a döndü ve aynı yaz (2015) bu kez Rangers'a transfer oldu.



Tavernier, efsane olacağından habersiz Rangers'ın yolunu tutarken İskoç ekibi bu transfer için yalnızca 250 bin euro bonservis ödedi.



James Tavernier uzun süredir Rangers'ın en önemli oyuncularından biri. Ancak İngiliz futbolcu inanılmaz skor katkısına rağmen bugüne kadar İngiltere Milli Takımı formasını hiç giyemedi.



James Tavernier'in sezonluk gol ve asist istatistikleri



2015-16: 50 maç, 15 gol, 23 asist



2016-17: 44 maç, 2 gol, 7 asist



2017-18: 46 maç, 9 gol, 9 asist



2018-19: 57 maç, 17 gol, 20 asist



2019-20: 46 maç, 3 gol, 15 asist



2020-21: 46 maç, 19 gol, 16 asist



2021-22: 48 maç, 14 gol, 16 asist (Devam ediyor)









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