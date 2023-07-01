James Rodriguez, Trabzonspor'a önerildi

Olympiakos ile yollarını ayıran ve halen boşta olan 31 yaşındaki James Rodriguez, Trabzonspor'a önerildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
James Rodriguez, Trabzonspor'a önerildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2023 14:18
Transferi en hareketli kulübü Trabzonspor, Yunan ön libero Dimitrios Kourbelis, İspanyol stoper Joaquin Fernandez ve Hırvat sol kanat Mislav Orsic'in ardından büyük bir ismi kadrosuna katabilir.

Yunan ekibi Olympiakos ile yollarını ayıran ve halen kulüpsüz olan James Rodriguez, Hamsik'in ardından yeni bir yıldız arayan bordo-mavililere önerildi.

31 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara ile ilgili son kararı Teknik Direktör Bjelica verecek.

Kolombiyalı yıldız, geçen yıl Yunan ekibiyle 23 maçta 5 gol 6 asist kaydetti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery