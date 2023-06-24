James Rodriguez tercihini yaptı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve transfer listesinde yer alan James Rodriguez'den, Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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James Rodriguez tercihini yaptı
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24 Haziran 2023 10:24
Gelecek sezon şampiyonluk savaşı verecek bir takım kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer listesi belli olmaya başladı.

Beşiktaş'ın 10 numara bölgesine yapmayı planladığı transfer, taraftarları heyecanlandırdı. Ancak kulüp yönetimi uzun zamandır peşinde olduğu yıldız futbolcudan beklenmedik bir yanıt aldı.

ARJANTİN YOLCUSU

Olympiakos'da forma giyen Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez, Beşiktaş'ın listesinde bulunan gözde isimlerden biriydi. Tecrübeli oyuncu ile Beşiktaş ve Botafogo ilgileniyordu.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre tecrübeli oyuncu, Boca Juniors'ı tercih etti.

23 MAÇTA FORMA GİYDİ

Olympiakos'da bu sezon 23 resmi maçta görev alan James Rodriguez bu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı. 

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