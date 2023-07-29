James Rodriguez, Sao Paulo'da!

Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo, Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sao Paulo, Kolombiyalı yıldız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde daha önce Envigado, Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Everton, Bayern Münih, Al-Rayyan, Olympiakos formaları giyen James Rodriguez toplamda 22 kupa kazanma başarısı gösterdi.
Sao Paulo, Kolombiyalı yıldız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde daha önce Envigado, Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Everton, Bayern Münih, Al-Rayyan, Olympiakos formaları giyen James Rodriguez toplamda 22 kupa kazanma başarısı gösterdi.