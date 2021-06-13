James Rodriguez: "Real Madrid'e geri döneceğimi sanmıyorum"

Everton'ın yıldız orta saha oyuncusu James Rodriguez, geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
James Rodriguez: 'Real Madrid'e geri döneceğimi sanmıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2021 21:53
Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından yanında götüreceği konuşulan James Rodriguez, böyle bir transferin gerçekleşmesini beklemediğini söyledi.

Everton'da mutlu olduğunu belirten Kolombiyalı oyuncu, "Real Madrid'e geri döneceğimi sanmıyorum. Everton'da mutluyum, 1 yıl daha kalırım, benim için sorun yok. Ancelotti'nin beni alacağını sanmıyorum, benim için Real Madrid dönemi bitti gibi. Oraya gitmem muhtemelen ama daha yaşım genç" ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti, 2014'te James'i Real Madrid'e transfer ederken, ardından Bayern Münih'e ve Everton'a da transfer ettirmişti.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.