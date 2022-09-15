James Rodriguez'in yeni takımı Olympiakos

Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'da, James Rodriguez ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı yıldızın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiği belirtildi.
OLYMPIAKOS AÇIKLADI
Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 31 yaşındaki yıldız ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
James Rodriguez'in adı transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.
OLYMPIAKOS AÇIKLADI
Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 31 yaşındaki yıldız ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
James Rodriguez'in adı transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.
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