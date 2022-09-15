James Rodriguez'in yeni takımı Olympiakos

Al Rayyan, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in karşılıklı anlaşma ile sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kolombiyalı yıldız, Olympiakos ile kontrat imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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James Rodriguez'in yeni takımı Olympiakos
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15 Eylül 2022 19:37
Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'da, James Rodriguez ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı yıldızın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiği belirtildi.

OLYMPIAKOS AÇIKLADI
Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 31 yaşındaki yıldız ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

James Rodriguez'in adı transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.



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