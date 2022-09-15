James Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi

Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'da, James Rodriguez ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı yıldızın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiği belirtildi.
31 yaşındaki yıldızın, Yunanistan'tan Olympiakos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
James Rodriguez'in adı transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı yıldızın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiği belirtildi.
31 yaşındaki yıldızın, Yunanistan'tan Olympiakos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
James Rodriguez'in adı transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.
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