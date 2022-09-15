James Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi

Al Rayyan, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in karşılıklı anlaşma ile sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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James Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi
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15 Eylül 2022 15:49
Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'da, James Rodriguez ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı yıldızın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiği belirtildi.

31 yaşındaki yıldızın, Yunanistan'tan Olympiakos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

James Rodriguez'in adı transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.

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