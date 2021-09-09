James Rodriguez'in Başakşehir'e transferi neden olmadı? Ahmet Bulut anlattı

Menajer Ahmet Bulut, Başakşehir'in Everton'dan James Rodriguez'i çok istediğini ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

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James Rodriguez'in Başakşehir'e transferi neden olmadı? Ahmet Bulut anlattı
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09 Eylül 2021 17:39
Menajer Ahmet Bulut, Başakşehir'in transfer etmek istediği James Rodriguez transferi konusundaki gerçekleri Radyospor'dan Özgür Sancar'a anlattı.

Ahmet Bulut, James Rodriguez'in transferinin neden gerçekleşmediğini hakkında şunları söyledi;

"James Rodriguez'in Türkiye'ye gelme ihtimali vardı. Göksel Başkan, Rodriguez için anlaştı. Fakat; futbolcunun gitmeme niyeti vardı. Futbolcunun transferi olmadı. Normalde kiralık olarak gelecekti. Göksel Başkan projeyi ve hedeflerini izah etti. Nasıl bir kulüp olduklarını anlattı. Futbolcunun kafasına bir yandan yattı mı? İngiltere'de şans bulabileceğini düşündüğü için maalesef transfer olmadı. Yoksa Başakşehir, James Rodriguez'in transferini bitirmek üzereydi. James Rodriguez, Galatasaray'ın gündemine gelmedi. Futbolda yarın ne olacağını bilemiyoruz. Ocak ayına kadar belki oynatılır, oynatılmaz. Şu anda bir şey diyemem."


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